Общество 19 мая 2023, 14:48 Вокалист Jane Air Антон Лиссов рассказал, что его предки строили корабли и продавали жен царской фамилии

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Вокалист рок-группы Jane Air Антон Лиссов выступит в роли одного из ведущих на предстоящем Книжном салоне Петербурга. В преддверии мероприятия он рассказал «Петербургскому дневнику», чем еще увлекается, кроме музыки.

Оказалось, что Антон Лиссов активно интересуется своими предками и составляет генеалогическое древо. Он собрал уже много историй о своей семье и не планирует останавливаться.

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«Мои предки гоняли на пароходах по Волге, продавали жен царской фамилии, преподавали бокс, строили железные дороги и оформляли коробки с конфетами, зимовали в блокадном Ленинграде и строили корабли. Когда-нибудь я сяду у камина, посажу вокруг себя внуков с тетрадками и расскажу им, как все было», — рассказал музыкант.

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