    28 апреля 2020, 20:43

    Вокалист «Animal ДжаZ»: для меня карантин — обычное состояние между гастролями и съемками

    Артур Блянихов

    Вокалист рок-группы «Animal ДжаZ» Александр Красовицкий рассказал ИА НСН, как он проводит время в самоизоляции.

    «Чем заняться на карантине? Ну, например, погладить кота, а кот любит гладить кактус! Он у меня классный», — признался музыкант.

    По словам артиста, у него есть две гитары, и он пишет песни для новых альбомов. Кроме того, он посмотрел сериал «Новый папа» и прочитал книгу Марка Солонина «22 июня. Окончательный диагноз» о начале Великой Отечественной войны. По его мнению, это потрясающий труд, с которым всем стоит ознакомиться.

    «Для меня карантин — обычное состояние между гастролями и съемками», — подытожил собеседник информагентства.