«Чем заняться на карантине? Ну, например, погладить кота, а кот любит гладить кактус! Он у меня классный», — признался музыкант.

По словам артиста, у него есть две гитары, и он пишет песни для новых альбомов. Кроме того, он посмотрел сериал «Новый папа» и прочитал книгу Марка Солонина «22 июня. Окончательный диагноз» о начале Великой Отечественной войны. По его мнению, это потрясающий труд, с которым всем стоит ознакомиться.

«Для меня карантин — обычное состояние между гастролями и съемками», — подытожил собеседник информагентства.