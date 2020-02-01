Войска ВДВ совершат марш-бросок в честь Победы

Марш-бросок в честь 75-летия Победы совершат команды Воздушно-десантных войск. Десантники стартуют одновременно из восьми городов России и дойдут до Наро-Фоминска. Старт акции даст командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

«Десантникам семи соединений ВДВ и курсантам Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова предстоит преодолеть на лыжах и в пешем порядке при отсутствии снежного покрова более 7,5 тысяч километров. Всего в комбинированном марш-броске примут участие более 250 военнослужащих в составе восьми команд по 30 человек», — рассказали в Минобороны.

Источник фото: Минобороны

Десантники пройдут более 100 городов и населенных пунктов. Они посетят четыре города-героя и 14 городов воинской славы. Участники марш-броска проведут памятные мероприятия на воинских мемориалах. Десантники отдадут воинские почести солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, возложат к памятникам цветы и гирлянды. Военнослужащие заглянут в гости к ветеранам, проведут уроки мужества в школах. Десантники покажут навыки строевой подготовки и рукопашного боя, продемонстрируют новое стрелковое оружие и экипировку.

Финишируют команды 17 февраля в Наро-Фоминске. Здесь на площади у Вечного Огня в Парке Победы на Поклонной Горе 19 февраля пройдет чествование участников акции.