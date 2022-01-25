Войска ЦВО проведут пять крупных военных учений в 2022 году

Командующий войсками ЦВО Александр Лапин рассказал, что в 2022 году запланировано пять крупны военных учений. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».

По его словам, маневры будут проходить с использованием средств противовоздушной обороны и пуском ракет. Участие в них примут около двух тысяч военных и 500 единиц техники.

«Они отработают весь комплекс учебно-боевых задач и совершат боевые пуски ракет по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника», — подчеркнул Лапин.