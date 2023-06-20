Общество 20 июня 2023, 10:53 Войска РФ сдерживают контрнаступление группировки НАТО, а не ВСУ — Нарышкин Нарышкин заявил о сдерживании войсками РФ контрнаступления группировки НАТО, а не ВСУ РИА «Новости»

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ВС России сдерживают сейчас контрнаступление не ВСУ, а группировки НАТО, которые используют украинских солдат. С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на общем собрании.

«Правильнее было бы говорить, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО, где в качестве живой силы используются войска украинской армии», — подчеркнул он.

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Нарышкин провел параллель между сегодняшней ситуацией и Сталинградской и Курской битвами. Он напомнил, что эти сражения начинались с оборонительного этапа, но завершились полным разгромом противника.

По словам Нарышкина, это перекликается с героизмом сегодняшних бойцов, которые сдерживают контрнаступление ВСУ в Приазовье и Донбассе.

Ранее российские разведчики показали уничтоженную под Авдеевкой технику НАТО.