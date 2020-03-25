Войска РФ проверят на готовность к борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил проверить войска страны на готовность к борьбе с коронавирусом. Проверка продлится с 25 по 28 марта.

Об этом сообщили глава Минобороны страны генерал армии Сергей Шойгу.

Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения в случае необходимости задач по борьбе с коронавирусной инфекцией Сергей Шойгу.

В Министерстве обороны отметили, что проверка затронет органы военного управления, воинские части Центрального и Западного военных округов, а также в соединениях и Воздушно-космических силах России. Кроме того, проверки проведут в ракетных войсках стратегического назначения страны, подразделениях войск радиационной, химической и биологической защиты, а также инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения.

По последним данным в России зафиксировали 658 случаев заражения новым типом инфекции, 410 из них — в Москве. Еще 122 тысячи россиян сейчас находятся под наблюдением. Президент России Владимир Путин собирается выступить с обращением к народу из-за ситуации с коронавирусом в стране. Предположительно, оно выйдет в эфир в 15:00.