Настоящая война развернулась в Одинцове между владельцами долей недвижимости

Алиса Петрова имеет 1/12 доли квартиры в Одинцове. Сособственниками этой жилполощади с 1/3 доли стали Ольга и Денис Рябовы. Но Алиса устроила в квартире свое собственное Зазеркалье. По словам сособственников, она угрожала им убийством, кидалась на них с ножом. В общем, госпожа Петрова распоряжается своими законными тремя квадратными метрами на полную катушку.

Источник фото: телеканал «360»

Соседями Алисы Петровой, к своему несчастью, стали Ольга и Денис Рябовы, которые приобрели долю в одной из квартир дома по улице Можайское Шоссе в Одинцове.

«Жилье в Москве стоит очень особенных денег. У нас родители пожилые, и за ними нужен просто уход. И поэтому у нас появилось решение перевезти их ближе к себе, чтобы мы могли о них заботиться», — рассказала Ольга Рябова, сестра собственника 1\3 доли в квартире, Дениса Рябова.

Источник фото: телеканал «360»

Однако, родителей даже не успели заселить. Объявились наследники скончавшейся сособственницы недвижимости в лице госпожи Петровой и ее сестры. После одной из встреч с этими женщинами Денис Рябов еле унес ноги. У него даже осталось видео с этой встречи.

«Я сейчас нож возьму тебе в живот воткну. Выходите отсюда по-хорошему, если не хотите по-плохому. Пошел вон. У меня справка на голову. Я тебя убью мне ничего не будет. Пошел вон отсюда. Быстро», — так общалась Алиса Петрова, собственница 1\12 доли квартиры, с Денисом Рябовым.

Сестры Петровы чинят собственное правосудие по полной программе. Кого хотят впускают, кого хотят — выгоняют. С недавних пор и вовсе начали сдавать всю квартиру в аренду. Ольге Рябовой помогает и бывший хозяин доли, продавший в свое время девушке эту часть. По его словам, сестры Петровы со своими правами возникли, как чертик из табакерки.

Источник фото: телеканал «360»

«Никто, даже в Росреестре данных о том, что Петрова Алиса Андреевна и Петрова Любовь Андреевна имеют 1\12 долю в этой квартире, не знал. Это было выяснено только в 2018 году, когда была произведена сделка», — сказал Александр Воронин, бывший владелец 1\3 доли в квартире.

Так и началась настоящая эпоха бесконечных судебных производств и жилищно-бытовых войн. Петровы по-прежнему держат оборону и плюют на любой закон. Из раза в раз, чтобы проверить состояние квартиры, Рябовым приходится менять замки и ставить на уши все спецслужбы города. Впрочем, и это сестер не особо волнует.

Вскоре на двери материализуется новый замок, Рябовы услышат очередную порцию отборного мата и вновь в дверь 98 квартиры постучится уставший участковый уполномоченный. Разорвать этот мучительный порочный круг могут только судебные решения. Но до этого всему району придется потерпеть.