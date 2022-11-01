«Война с ветряными мельницами». Рэпер Жиган объяснил, почему совет блогеров попросил разблокировать Instagram | 360°

Эксклюзив 01 ноября 2022, 12:43 «Война с ветряными мельницами». Рэпер Жиган объяснил, почему совет блогеров попросил разблокировать Instagram Рэпер Жиган: блокировка Instagram и Facebook оказалась бессмысленной "ВКонтакте"

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Со временем стало понятно, что блокировка Instagram* и Facebook* оказалась бессмысленной. Рэпер Жиган объяснил каналу «360», почему и именно сейчас совет блогеров при Совфеде попросил президента России Владимира Путина разблокировать запрещенные социальные сети.

«Мы видим, что блокировка не приносит никакой ощутимой пользы. Это так не работает. Те, кто хочет обойти блокировку, они ее обходят. Есть множество бесплатных и платных VPN-сервисов, благодаря которым люди точно так же сидят в этих социальных сетях. Вопрос — сколько стоит эта блокировка? Сколько тратится денег из госбюджета, чтобы это все заблокировать? Мы не видим в этом никакого смысла», — сказал он.

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Исполнитель объяснил, что он в совете блогеров недавно, и не знает, почему инициативу по отмене блокировки выдвинули только сейчас. Он предположил, что просто потребовалось какое-то время, чтобы понять, что эта блокировка не имеет смысла, что от нее нет никакого эффекта. Жиган отметил, что Instagram* — это часть индустрии развлечений и он не наносит никому вреда. Рэпер также напомнил, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сам признался, что пользуется VPN.

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«Это война с ветряными мельницами. Заниматься этим, когда идет настоящая военная операция, не имеет никакого смысла», — заявил рэпер.

Он предложил властям обратить внимание на многомиллионные прозападные паблики в соцсети «ВКонтакте» со «всякой ересью».

Ранее совет блогеров направил письма на имя президента Владимира Путина и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева с просьбой пересмотреть решение о блокировке западных социальных сетей. По их мнению, Россия утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа страны.

* Instagram — соцсеть, принадлежит Meta, которая запрещена в РФ и признана экстремистской организацией.

* Facebook*— соцсеть, принадлежит Meta, которая запрещена в РФ и признана экстремистской организацией.