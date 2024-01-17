Общество 17 января 2024, 17:54 Воинскую часть в ДНР проверят после утраты оружия при пожаре Хинштейн: Росгвардия проверит ситуацию с утратой оружия в ДНР из-за пожара

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Росгвардия проверит воинскую часть в Донецкой Народной Республике после пожара, в котором сгорело оружие. Об этом депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале.

«Руководство Росгвардии проведет проверку всех обстоятельств, приведших к утрате оружия, которое сгорело при пожаре в одной из воинских частей в зоне СВО», — написал он.

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По словам депутата, при проверке особенно изучат действия командира части: поступал ли он него приказ хранить оружие в пирамиде на тросиках под замками

Хинштейн отметил, что подобные меры предосторожности могут негативно сказаться на безопасности самих росгвардейцев в зоне боевых действий. Так, в случае, нападения на контрольно-пропускной, солдаты потратят дополнительное время на то, чтобы вооружиться.

Ранее замглавы МО РФ Горемыкин проверил подразделения на Запорожском направлении, писала «Газета.ru». Во время визита он изучил обстановку на направлении и посетил воинские части.

По данным Минобороны, российские предприятия оборонно-промышленного комплекса создали более 270 полевых ремонтных цехов в зоне спецоперации на Украине.