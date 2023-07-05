Общество 05 июля 2023, 13:58 Военным пенсионерам пересчитают выплаты в случае участия в СВО Мишустин подписал постановления о пенсиях контрактникам и мобилизованным РИА «Новости»

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Пенсионеры, которые числятся в силовых структурах после прохождения военной службы по контракту, в том числе в зоне спецоперации, смогут рассчитывать на пенсию в большем размере. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства.

«Отдельные категории пенсионеров, смогут… получать… пенсию с учетом нового стажа», — уточнили в сообщении.

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В документе обратили внимание, что военным могут назначить пенсию в большем размере с учетом выслуги и общего стажа. Для этого достаточно подать рапорт в свое ведомство.

В кабмине отметили, что речь идет о пенсионном обеспечении военных, пожарных, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и других.

В конце июня стало известно, что более 20 добровольческих формирований подписали контракты с Минобороны.