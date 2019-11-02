Военный спас семью с двумя детьми из пожара в частном доме в Бурятии

Военнослужащий соединения войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа (ВВО) спас семью при пожаре в частном доме в Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба округа.

Двухэтажное здание горит на площади 2 тыс. кв. м. в Бурятии. Видео Подробнее

Рядовой контрактной службы Евгений Грешилов по дороге на службу увидел густой дым, шедший из частного дома, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомства. В это время хозяева дома еще спали. Военнослужащий разбудил всю семью и достал через окно двух маленьких детей, после этого он помог выбраться из горящего дома родителям.

В сообщении ведомства также сказано, что командование соединения РХБ защиты ВВО подало предложение в ГУ МЧС по Забайкальскому краю о награждении военнослужащего за спасение жизни людей.

31 октября в Тарбагатайском районе Бурятии загорелось двухэтажное здание Огонь охватил площадь, свыше двух тысяч квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало. В момент пожара в здании находился только сторож. ему удалось своевременно эвакуироваться.

По предварительным данным на крыше административного здания вспыхнула крыша. Причины возгорания устанавливаются.