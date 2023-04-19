Эксклюзив 19 апреля 2023, 10:21 Военный публицист опроверг сообщения о получении им подозрительной посылки с гипсовой статуэткой Военный публицист Шурыгин не получал подозрительную посылку с гипсовой статуэткой «ВКонтакте»

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Никакой подозрительной посылки с гипсовой статуэткой военный публицист Владислав Шурыгин не получал вопреки сообщениям СМИ. Об этом он заявил в разговоре с «360».

«Я ничего об этом не знаю. Я не в Москве, я ничего не получал», — сказал он.

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Ранее Telegram-канал Mash написал, что ряд военных экспертов и политологов в России получили странные подарки от скульптора из Ульяновска. Якобы в посылках находились гипсовые статуэтки, об этом сообщил политолог Константин Сивков правоохранительным органам. По его словам, такая же коробка пришли и публицисту Владиславу Шурыгину.

Издание уточнило, что скульптор возглавляет компанию по созданию гипсовых изделий. Полиция забрала у Сивкова находку. Саперы ее осмотрели, они не обнаружили взрывчатых веществ. Стражи порядка теперь выясняют, кто на самом деле и зачем разослал подозрительные посылки.

Военный корреспондент Владлен Татарский погиб в начале апреля после взрыва в одном из кафе Санкт-Петербурга. Трагедия случилась вскоре после того, как Дарья Трепова передала ему гипсовый бюст. Позже стало известно, что именно в статуэтке находилась взрывчатка.