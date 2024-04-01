Общество 01 апреля 2024, 12:23 Военный психолог Захаров: человек, повторяющий фразу «я сильный/сильная», лишился ресурса

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Военный психолог Алексей Захаров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» объяснил, что означает частое повторение человеком фразы «я сильный/сильная, я справлюсь».

Чаще всего это говорит о том, что у человека пропали ресурсы, его организм физиологически истощен. Захаров считает, что как только вы себя поймали на этой фразе, следует сразу же идти к врачу или психологу.

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«Поэтому надо сразу же бежать к специалистам: к врачам или к психологам, выстраивать ситуацию, как только вы себя на этих словах поймали. Это всегда сигнал», — сказал он.