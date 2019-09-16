Военный политолог назвал сказками сообщения о планах НАТО по «борьбе» с подлодками СССР

Стало известно о «сумасшедшем плане НАТО» ликвидировать подлодки СССР Подробнее

«Это рассчитано на обывателей, которые верят мифам и сказкам. Эти магниты должны „найти“ подводную лодку, а у нее — специальное покрытие корпуса. У нас были титановые — там корпус вообще не обладает магнитными свойствами. Может быть и стальной корпус, но он покрыт оболочкой, которая снижает шумность», — заявил Карякин.

По его словам, толстый защитный слой у подлодок не позволит магниту прикрепиться. В подтверждение этих слов он предложил прикрепить магнит к холодильнику через картон. По мнению Карякина, сообщения о том, что советским подлодкам можно противопоставить что-то — ложные домыслы и оружие информационной войны.

Ранее журнал The National Interest сообщил о «сумасшедшем плане» НАТО по борьбе с советскими подлодками во время холодной войны. По информации издания, западные специалисты в качестве способа устранения советских субмарин планировали с воздуха сбрасывать специальные магниты.