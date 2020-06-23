    23 июня 2020, 11:33

    Военный парад в Великом Новгороде отменили из-за коронавируса

    Александра Ломейко

    Еще один российский город был вынужден отказаться от проведения военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Шествие отменили в Великом Новгороде.
    Военный парад в Великом Новгороде отменили из-за коронавируса

    Региональные власти приняли такое решение, исходя из ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Новгородской области.

    Военный парад должны были провести 24 июня на центральной площади города.

    Накануне стало известно, что торжество отменили в Краснодаре. Причиной этому тоже стала пандемия COVID-19. Праздничные мероприятия решено не проводить в 13 российских городах.

    В Москву на парад Победы 24 июня приедут главы 12 государств. Расчеты военных из этих стран выйдут на Красную площадь.