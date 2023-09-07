07 сентября 2023, 18:30
Военный парад в Петербурге к 80-летию освобождения от блокады отменили
Губернатор Беглов: в Петербурге не будет парада к 80-летию снятия блокады
В Санкт-Петербурге отменили парад в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседании Координационного совета по делам ветеранов в Смольном.
Оргкомитет по подготовке к празднованию юбилея принял такое решение по просьбе Минобороны России. При этом других памятных мероприятий будет немало. К примеру, на Дворцовой площади 27 января организуют выставку военной ретротехники. Соответствующее поручение дали комитету по молодежной политике.
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В общей сложности оргкомитет во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко запланировал целых 130 мероприятий.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В соответствии с ним в стране в 2025 году пройдут торжественные мероприятия, посвященные решающим сражениям.
Путин заявил, что 80-летие Победы нужно отметить ярко и торжественно. Об этом сообщило издание RT.
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