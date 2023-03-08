Общество 08 марта 2023, 12:29 Военный оркестр Росгвардии поздравил москвичек с 8 Марта

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Военный оркестр Центральной войсковой комендатуры по обеспечению деятельности Росгвардии дал концерт в Парке культуры и отдыха «Сокольники». Мужчины поздравили жительниц Москвы с Международным женским днем.

Музыканты в погонах исполнили композиции разных лет, полюбившиеся песни из известных фильмов, современных композиций, а также популярных военно-патриотических произведений.

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Слушатели встречали выступление аплодисментами. В конце военнослужащие вручили женщинам тюльпаны.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил 98-летнюю летчицу 125-го женского авиаполка Галину Брок-Бельцову. Глава региона поздравил одну из 125-го женского авиаполка — легендарных «дневных фурий» — с 8 Марта.