Общество 12 марта 2024, 15:10 Военный на Украине попытался отравить командиров ВСУ СБУ: военного ВСУ задержали за попытку отравить командование одной из частей Juan Moreno / Global Look Press

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Военнослужащий на Украине попытался отравить командиров одного из подразделений на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

«Бойцы СБУ арестовали предателя, который попытался отравить командование ВСУ в Запорожской области. Для совершения умысла он хотел добавить ядовитое вещество в воду в банном комплексе, которым пользовались командиры подразделения», — заявили в ведомстве.

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В СБУ добавили, что задержанный передавал данные о перемещениях ВСУ на фронте и точные места дислокации. Фигуранту предъявили обвинение по статье о государственной измене в условиях военного положения, которая предусматривает пожизненное лишение свободы.

В начале марта стало известно, что представители партизанского движения в Херсоне уничтожили прикомандированных в город сотрудников СБУ.