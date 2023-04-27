Общество 27 апреля 2023, 05:03 Военный медик рассказал о распространенной причине смерти в зоне СВО Медик Катулин: свыше половины смертей в зоне СВО происходят не от жизнеугрожающих ран Pxhere

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Свыше половины смертей в зоне спецоперации происходят не от жизнеугрожающих ран, а многие ампутации — от неправильного наложения жгута. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников» Артем Катулин.

«Более 30% ампутаций произведены из-за неправильного наложения жгута, более 50% всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений», — пояснил медик.

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Специалисты УЦТМ и подготовленные инструкторы, по его словам, работают в зоне СВО и анализируют полученный там опыт.

Уровень подготовки в области оказания первой помощи, а также отсутствие возможности быстро доставить раненых в госпиталь Катулин назвал основными проблемами в сфере медобеспечения. Он также добавил, что указанные проблемы решаются и позитивные изменения в этих вопросах уже видны.

Молодой человек ранее обратился в больницу Воскресенска с паховой грыжей. Парень приехал домой в отпуск из зоны спецоперации. Как установили медики, помимо грыжи в его бедре находится осколок минометного снаряда. Врачи успешно провели сразу две операции. Металл извлекли через разрез диаметром всего в один сантиметр.