Военный летчик рассказал о попадании ракеты в штурмовик

Заслуженный военный летчик России Сергей Кобылаш вспомнил, как попал под обстрел на Су-25 в августе 2008 года. Тогда его самолет был на грани падения.

«Мой ведомый по радио сказал мне: „Товарищ командир, по тебе пуск“. После этого — сильный удар. Я понял, что попадание ракетой, самолет потянуло на пикирование, и он пошел к земле», — заявил Сергей Кобылаш телеканалу «Звезда».

Летчик потянул ручку на себя, из самолета выскочил осколок, и воздушное судно снова заняло горизонтальное положение. Однако новая атака повредила двигатель, и Колбылаш принял решение снижать самолет. В тот момент он пролетал над городом, поэтому перед военным встала еще одна задача — посадить штурмовик как можно дальше от населенного пункта.

Сергей Кобылаш принимал участие в первой и второй чеченских кампаниях. Кроме того, прошел войну в Южной Осетии в 2008 году. Тогда же он стал Героем России, в 2017 получил звание генерал-лейтенанта, в 2018 — Заслуженного военного летчика РФ. В настоящее время Кобылаш командует дальней авиацией.