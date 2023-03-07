Общество 07 марта 2023, 15:02 Военный летчик Попов заявил, страны НАТО отстают от России в военной авиации

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Страны НАТО расслабились после распада СССР и перестали вкладывать достаточно в развитие военно-промышленного комплекса. Об этом сайту телеканала «Звезда» заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, Запад отстал от России в области авиастроения. Страны-участники НАТО перестали воспринимать ее как угрозу.

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«Они, можно сказать, расслабились, когда закончился период существования Советского Союза. Они очень этому аплодировали [распаду СССР] и, конечно, упустили этот тренд развития свой», — заявил Владимир Попов.

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Он также отметил, что Западу нужно срочно наращивать свой военный потенциал и производить новые системы ПВО. Но из-за упущенного времени это будет очень дорого и непросто.

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