Военный историк Кнутов допустил, что санкции против РФ приняли задолго до спецоперации

Такое количество санкций, о которых почти каждый день заявляют западные страны, создает впечатление, что все эти пакеты ограничений могли готовить заранее, заявил в эфире «360» военный историк Юрий Кнутов.

«Сегодня санкции вводятся почти ежедневно, а их надо согласовать. Как это возможно сделать за [такой короткий промежуток времени]. Это невозможно. [Вероятно,] заранее были все эти санкции прописаны, согласованы, определен порядок их введения», — сказал эксперт.

Сегодня Банк России объявил, что запустит антикризисные программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. Они позволят бизнесу получить оборотные кредиты сроком до одного года, а также инвестиционные кредиты на срок до трех лет.

Для поддержки российских IT-компаний правительство предложило улучшение жилищных условий и повышение зарплат сотрудников, грантовую поддержку перспективных отечественных IТ-решений.

Помимо этого, IT-компаниям предоставят льготные кредиты по ставке 0% по налогу на прибыль. Среди мер также есть поддержка закупок критически важных российских разработок, налоговые льготы и преференции для интернет-компаний и интеграторов.