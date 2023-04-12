Общество 12 апреля 2023, 03:37 Военный историк рассказал о пяти зонах ПВО Украины Историк Кнутов: не все ракеты России могут достигнуть Западной Украины из-за пяти зон ПВО Pxhere

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Границ Западной Украины с Польшей достигнут не все российские ракеты поскольку им нужно преодолеть пять зон противовоздушной обороны ВСУ. Об этом директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью «Свободной Прессе».

«Если применять крылатые ракеты, то вероятность, что они пролетят через всю Украину и не будут обнаружены и сбиты, не такая большая», — сказал он.

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Эксперт напомнил, что соответствующие зоны оснастили переносными зенитными ракетными комплексами и зенитными установками Gepard, NASAMS и IRIS-T.

По его оценке, для уничтожения мостов лучше использовать диверсионно-разведывательные группы, а не ракеты с лазерным наведением, которым практически невозможно «пройти несколько сот километров незамеченными». Сейчас восточная часть Украины менее насыщена системами ПВО, по сравнению с западной, резюмировал Кнутов.

Ранее западные СМИ предрекли украинским ПВО полное истощение. Аналитики The New York Times отметили, что активизация ВКС РФ в зоне боевых действий обернется для ВСУ нерешаемой проблемой, писало Nation News.