Военный госпиталь развернули в Чите для лечения COVID-больных

Многопрофильный госпиталь Восточного военного округа будет оборудован всем необходимым: аппаратами ИВЛ, мониторами наблюдения пациентов, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией. Он рассчитан на 100 коек, в нем предусмотрено отделение анестезиологии и реанимации.

Из Бурятии в село приехали 133 военных медика, среди них 29 офицеров, три прапорщика, солдаты и сержанты. Вскоре они приступят к приему пациентов.

Специалисты подразделений Минобороны приступили к установке госпиталя 5 июня.

Ранее развернуть госпиталь попросил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Поручение передал президент России Владимир Путин. Он потребовал максимально в короткие сроки помочь Забайкалью, где сложилась непростая ситуация с распространением коронавируса.

По последним данным, в регионе выявлен 1471 случай коронавируса, из них 27 пациентов умерли, 807 человек выздоровели.

До 8 июня в регионе действует обязательный масочный режим.