Военный эксперт: у России есть надежные «противоядия» от угроз из космоса

По словам Леонкова, сегодня Россия может дать эффективный и асимметричный ответ любому космическому вооружению. Это может быть наземный комплекс противоспутникового оружия или маневрирующий спутник.

«Например, свой источник ЭМИ (электромагнитное излучение — прим. ред.), который при необходимости можно оперативно доставить на орбиту. А если мы еще активнее начнем развивать на новом технологическом уровне советские наработки, то нас никто не догонит», — подчеркнул собеседник издания.

Он напомнил, что с боевым звуком начали работать в Советском Союзе. Теперь же РФ обладает уникальным оружием, которое не появится у любых вероятных противников в ближайшее время.