Военный эксперт: с появлением системы С-500 у РФ будет многоэшелонированная ПРО

Военный историк Юрий Кнутов обсудил с РИА ФАН сообщение американских СМИ о том, что в ближайшем будущем военные США получат оружие, способное ударить по РФ.

По данным информагентства, авторы материала имеют в виду гиперзвуковую ракету Long-Range Hypersonic Weapon, способную поражать цели на расстоянии более 2770 километров и преодолевать пространство в семнадцать раз быстрее скорости звука.

«Что происходит, мы не знаем, так как не видели реальных испытаний, стрельб, реального поражения целей. Говорить можно что угодно, а на самом деле, возможно, ракеты даже и не летают», — предположил Кнутов.

Он напомнил, что у России есть средства противовоздушной обороны, которые способны перехватывать гиперзвуковые ракеты. Речь идет о системах С-400 и С-500.

«В следующем году мы получим на вооружение С-500. Все элементы уже готовы, ведется подготовка боевых расчетов. И таким образом, с появлением системы С-500 у нас будет многоэшелонированная ПРО», — добавил собеседник информагентства.