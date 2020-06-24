Военный эксперт рассказал о технике, которая участвовала в параде Победы
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о военной технике, которая использовалась во время парада Победы в Москве. Об этом сообщило ИА Nation News.
По его словам, «это оружие показало свою уникальность в Сирии, где уничтожались подземные ходы и, если бы не это оружие, там бы пришлось положить не один десяток сирийских солдат».
«В случае опасного сосредоточения войск у наших границ мы сможем этого противника остановить и эти комплексы здесь сыграют большую роль», — уточнил Кнутов.