Военный эксперт рассказал о технике, которая участвовала в параде Победы

По его словам, «это оружие показало свою уникальность в Сирии, где уничтожались подземные ходы и, если бы не это оружие, там бы пришлось положить не один десяток сирийских солдат».

«В случае опасного сосредоточения войск у наших границ мы сможем этого противника остановить и эти комплексы здесь сыграют большую роль», — уточнил Кнутов.