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    24 декабря 2020, 19:36

    Военный эксперт перечислил задачи секретной лаборатории в Арктике

    Дарья Морозова

    Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, зачем в Арктике восстановили заброшенную лабораторию, построенную во времена СССР. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

    Он объяснил, что основная задача — это испытание российского оружия в экстремальных условиях. По словам Леонкова, такие исследовательские бункеры используются в России уже давно.

    «У страны есть специальный ГОСТ, требующий, чтобы каждая разработка проходила через подобное тестирование. Исключений нет, любое стрелковое или пушечное вооружение проходит через эти камеры», — пояснил эксперт.

    По его словам, практика проверки оружия при экстремально низких температурах существует только в России.

    «Конкретной информации по этой лаборатории нам не предоставили по соображениям секретности», — заключил Леонков.

    Ранее в России завершились испытания ракеты «Стрела», работающей по принципу «выстрелил — забыл». Системы комбинированной боеголовки отсекают помехи и позволяют точно поражать цель. В мире аналогов такой ракеты пока нет. А благодаря высокой маневренности и сверхзвуковой скорости сбить российскую «Стрелу» мало кому под силу.