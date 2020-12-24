Военный эксперт перечислил задачи секретной лаборатории в Арктике

Он объяснил, что основная задача — это испытание российского оружия в экстремальных условиях. По словам Леонкова, такие исследовательские бункеры используются в России уже давно.

«У страны есть специальный ГОСТ, требующий, чтобы каждая разработка проходила через подобное тестирование. Исключений нет, любое стрелковое или пушечное вооружение проходит через эти камеры», — пояснил эксперт.

По его словам, практика проверки оружия при экстремально низких температурах существует только в России.

«Конкретной информации по этой лаборатории нам не предоставили по соображениям секретности», — заключил Леонков.

Ранее в России завершились испытания ракеты «Стрела», работающей по принципу «выстрелил — забыл». Системы комбинированной боеголовки отсекают помехи и позволяют точно поражать цель. В мире аналогов такой ракеты пока нет. А благодаря высокой маневренности и сверхзвуковой скорости сбить российскую «Стрелу» мало кому под силу.