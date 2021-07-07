Военный эксперт оценил ситуацию в Афганистане

Герой России, председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой обсудил с Общественной службой новостей ситуацию, которая складывается в Афганистане.

По словам Липового, ситуация чревата тем, что коалиция НАТО, находясь на территории Афганистана 20 лет, полностью разрушила инфраструктуру и экономику страны. При этом для борьбы с боевиками военный блок не сделал ничего.

«Самая большая внутренняя угроза заключается в том, что Афганистан сейчас напичкан наркотиками до предела. Как говорит история исламистского движения, группировки никогда не остановятся», — заметил эксперт.

Он выразил уверенность, что талибы*, захватив территорию Афганистана, пойдут дальше на территории приграничных государств. По его мнению, они получат снаряжение от американцев, которое они оставляют на своих базах и «позорно бегут оттуда по ночам».

«Боевые действия могут перейти на территорию Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Не сложно догадаться, что вся эта комбинация заранее была продумана американцами», — добавил Липовой.

*Талибан — запрещенное в России экстремистское движение.