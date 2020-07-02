Военный эксперт оценил шансы Украины «ударить» ракетой по Крымскому мосту

Дандыкин напомнил, что старая дозвуковая советская ракета «Нептун» досталась Киеву во время раздела вооруженных сил. Украинцы решили ее доделать, однако, по сути, у нее остались прежние характеристики.

Эксперт выразил уверенность, что она не представляет опасности, поскольку на территории Крыма есть российские дивизии ПВО и комплексы С-400, прикрывающие основные города полуострова.

«Также надо учитывать, что существуют комплексы ПВО на кораблях Черноморского флота. Они среднего радиуса действия. Также есть еще и зенитно-ракетный полк», — обратил внимание собеседник издания.