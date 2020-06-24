Военный эксперт оценил парад Победы: «Все прошло на „отлично“»

По его словам, «проход военной техники — на высоком уровне, без сбоев и ошибок», «для этого требуется и высокая слаженность боевого состава, и высокая готовность техники», «воины показали высокую строевую выучку».

«Моя оценка парада высокая. Все прошло на «отлично», — считает Мураховский.