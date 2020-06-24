Военный эксперт оценил парад Победы: «Все прошло на „отлично“»
Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади прошел на высоком уровне. Так считает военный эксперт Виктор Мураховский. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
По его словам, «проход военной техники — на высоком уровне, без сбоев и ошибок», «для этого требуется и высокая слаженность боевого состава, и высокая готовность техники», «воины показали высокую строевую выучку».
«Моя оценка парада высокая. Все прошло на «отлично», — считает Мураховский.