Военный эксперт оценил материал американских СМИ о «немыслимых ошибках НАТО»

«Журналист ищет в действиях НАТО и американского командования тактический и стратегический смысл — применение авиации по предназначению», — обратил внимание специалист.

По его словам, действия Североатлантического Альянса, о которых идет речь, имеют провокационный характер. Их проводят для того, чтобы спровоцировать Москву, а потом раздувать эту тему в своих аналитических докладах и прессе.

Коновалов заметил, что российские летчики абсолютно адекватно реагируют на провокации американской стороны, и это раздражает и НАТО, и США.