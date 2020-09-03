Военный эксперт оценил материал американских СМИ о «немыслимых ошибках НАТО»
Военный эксперт Иван Коновалов обсудил с радио Sputnik материал американского публициста Тома Рогана о том, что перехваты российскими истребителями военных самолетов США вскрывают ряд «немыслимых ошибок НАТО».
«Журналист ищет в действиях НАТО и американского командования тактический и стратегический смысл — применение авиации по предназначению», — обратил внимание специалист.
По его словам, действия Североатлантического Альянса, о которых идет речь, имеют провокационный характер. Их проводят для того, чтобы спровоцировать Москву, а потом раздувать эту тему в своих аналитических докладах и прессе.
Коновалов заметил, что российские летчики абсолютно адекватно реагируют на провокации американской стороны, и это раздражает и НАТО, и США.