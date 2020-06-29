Военный эксперт отреагировал на учения НАТО в Северной Атлантике

По словам специалиста, начало учений говорит о том, что, по сути, Штаты возродили Второй флот. Они недовольны тем, что Россия обновляет свой атомный подводный флот и поддерживает суверенитет над Арктикой. Прежде всего речь идет о Северном морском пути.

«Эти учения показательны — они стараются противодействовать подводным силам российского Северного флота», — заметил Дандыкин.