Военный эксперт отреагировал на слова в Киеве об ударе по кораблям в Новороссийске
Военный обозреватель Александр Жилин обсудил с радио Sputnik слова украинского эксперта Михаила Жирохова о том, что крылатая ракета Р-360 позволит ударить по российским кораблям в Новороссийске, если Киев этого захочет.
По словам Жилина, политическая система Украины трещит по швам, а ее народ беден. Нужны какие-то позитивные моменты, поэтому проще всего придумать, что изобретена некая ракета, которая способна поразить российские цели.
«Самое страшное и самое негодное во всей этой истории — это то, что все эти байки ставят цель нагнетать русофобию и вбивать клинья в отношения между народами», — обратил внимание специалист.