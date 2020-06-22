Военный эксперт отреагировал на слова в Киеве об ударе по кораблям в Новороссийске

По словам Жилина, политическая система Украины трещит по швам, а ее народ беден. Нужны какие-то позитивные моменты, поэтому проще всего придумать, что изобретена некая ракета, которая способна поразить российские цели.

«Самое страшное и самое негодное во всей этой истории — это то, что все эти байки ставят цель нагнетать русофобию и вбивать клинья в отношения между народами», — обратил внимание специалист.