Военный эксперт отреагировал на отмену запуска корабля Crew Dragon
Военный эксперт Сергей Хатылев обсудил с ИА Nation News отмену запуска корабля Crew Dragon. Компании SpaceX пришлось сделать это из-за неблагоприятных погодных условий.
По мнению Хатылева, шумиха вокруг запуска корабля началась во многом из-за личного присутствия президента США Дональда Трампа.
«Я думаю, это больше похоже на пиар-кампанию перед выборами», — предположил собеседник информагентства.
Он напомнил о «падении экономического потенциала» США, торговых войнах с китайцами и снижении всех рейтингов в производстве. К этому добавился и провальный запуск ракеты.
«А как же заявление о том, что у нас „супер-пупер“ ракета, которая в 17 раз превышает скорость любой российской сверхзвуковой ракеты?» — цитирует специалиста «Царьград».