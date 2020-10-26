Военный эксперт обозначил условие перемирия в Карабахе

По словам Мураховского, если заявления о перемирии Азербайджана и Армении не подкреплены контролем с третьей стороны, которая бы следила за выполнением соглашения о прекращении огня, то за ними ничего не стоит. Кроме того, по его мнению, должны быть преференции и санкции для стран в том случае, если договоренности будут нарушены.