Военный эксперт объяснил укрепление НАТО в Норвегии

«Рассматривается возможность нанесения трех быстрых ударов. Первый — Курилы, второй — Крым и третий — Калининград. И, причем, эти удары могут быть нанесены одновременно», — допустил специалист.

Юрий Кнутов заметил, что в подобных ситуациях СССР действовал симметрично. Когда Штаты запускали военные учения, то Советский Союз сразу приступал к контручениям.

«Утро.ру» напомнило, что Штаты объяснили свое укрепление в Норвегии «российской угрозой».