Военный эксперт объяснил реакцию США на уничтожение Россией недействующего спутника

Военный эксперт Виктор Баранец обсудил с ИА Nation News реакцию США на уничтожение Россией недействующего советского спутника «Целина-Д» с помощью системы «Нудоль».

Баранец оценил испытания как успешные и назвал их в высшей степени великолепными. По его словам, Россия просто проверила возможности новейшей ракеты. Он подчеркнул, что испытания полностью подтвердили параметры, заложенные в нее учеными и конструкторами.

«Мы можем говорить, что космос превращается в очень эффективный инструмент ведения современной войны. Потому так и нервничали американцы, когда узнали, что Россия весьма эффективно испытала ракету, способную снимать с орбиты спутники даже на такой высоте», — добавил собеседник информагентства.