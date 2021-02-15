Военный эксперт объяснил попытку ликвидации комбата ДНР

Военный эксперт Алексей Леонков обсудил с РИА ФАН покушение на командира 1-го батальона Народной милиции ДНР.

«Это известная тактика — когда перед какими-то грядущими событиями необходимо ликвидировать опытных бойцов, желательно командиров подразделений. Это нужно, чтобы внести деморализующий фактор в ряды защитников Донбасса», — пояснил Леонков.

Он выразил уверенность, что к покушению на комбата привлекли диверсионно-разведывательную группу, которая заложила фугас после изучения привычек командира и его графика передвижения. Эксперт предположил, что взрывное устройство привели в действие дистанционно при помощи радиотехнических средств.

«Но они не рассчитали мощность заряда», — добавил собеседник информагентства.