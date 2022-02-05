Военный эксперт Леонков рассказал о преимуществах самоходного орудия «Лотос» перед американским «Бредли»
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о преимуществах самоходного артиллерийского орудия (САО) «Лотос» перед американским БМП-2 «Бредли». Об этом сообщило ИА Nation News.
По его мнению, аналогов «Лотоса» в мире нет. «Бредли» уступает ему и по калибру, и по боевым возможностям, считает Леонков.
«Американцы пытались создать легкую платформу, куда должна была входить самоходная артиллерийская установка, но что-то не задалось», — рассказал эксперт.