Военный эксперт Кнутов объяснил уникальность российской ракеты «Сармат»

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ракета «Сармат» не имеет аналогов ни в одной стране мира. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

«В свое время Советский Союз сумел создать ракету „Воевода“, которую тут же на Западе окрестили „Сатана“. Но ракета „Воевода“ морально устарела. Она стоит на вооружении уже несколько десятков лет, и самый главный недостаток этой ракеты — это разгонный участок, который она преодолевает достаточно медленно», — отметил он.

Российской ракете «Сармат» уже присвоили звание «Сатана-2», поскольку она в состоянии атаковать территорию противника с любого направления. Кроме того, она может нанести удар, например, по США через Южный полюс, то есть, преодолевая системы противовоздушной и противоракетной обороны со стороны Латинской Америки.

Также эта ракета несет разделяющиеся головные части, способные маневрировать. Боеголовки оснащены самой передовой системой преодоления противоракетной обороны. Существует стопроцентная гарантия, что ракету не в состоянии перехватить ни один из самых новейших комплексов ПРО, заключил эксперт.