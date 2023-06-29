Общество 29 июня 2023, 13:40 Военный эксперт Ераносян: восстанавливать судостроение в Крыму после 2014 года пришлось с нуля

Читать 360tv в

Доцент департамента социологии Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян в разговоре с радиостанцией Sputnik заявил, что восстанавливать производство на судостроительных заводах в Крыму после 2014 года пришлось практически с нуля.

Сейчас, по его словам, на керченском судостроительном заводе «Залив» полным ходом идет восстановление военного кораблестроения.

Реклама

Там запустили проект вертолетоносцев — кораблей большого водоизмещения с возможностью размещения на палубе ударной авиации, добавил Ераносян.