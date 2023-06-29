29 июня 2023, 13:40
Военный эксперт Ераносян: восстанавливать судостроение в Крыму после 2014 года пришлось с нуля
Доцент департамента социологии Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян в разговоре с радиостанцией Sputnik заявил, что восстанавливать производство на судостроительных заводах в Крыму после 2014 года пришлось практически с нуля.
Сейчас, по его словам, на керченском судостроительном заводе «Залив» полным ходом идет восстановление военного кораблестроения.
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Там запустили проект вертолетоносцев — кораблей большого водоизмещения с возможностью размещения на палубе ударной авиации, добавил Ераносян.
Крым
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