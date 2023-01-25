Общество 25 января 2023, 19:09 Военный эксперт Андрей Головатюк назвал учения с «Цикроном» демонстрацией мощи

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Недавно российский фрегат «Адмирал Горшков» провел учения, в которых использовал гиперзвуковую ракету «Циркон», но это было лишним напоминанием Западу, что с Россией лучше не сталкиваться в прямой конфронтации. Об этом сайту Pravda.ru рассказал член президиума организации «Офицеры России», военный эксперт, полковник запаса Андрей Головатюк.

Он отметил, что учения никак не связаны с проведением специальной операции на Украине. Это были плановые мероприятия, призванные продемонстрировать военную мощь.

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«С Северного моря он не будет стрелять по зоне спецоперации. Потому что у нас вполне хватает сил и средств в районе СВО, чтобы еще не привлекать Северный флот для этого», — заявил Андрей Головатюк.