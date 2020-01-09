Военный билет Михаила Пуговкина выставили на торги. Вдова утверждает, что отдавала его в музей

Военный билет народного артиста СССР Михаила Пуговкина выставили на торги. Вдова актера Ирина Пуговкина заявила в беседе с «360», что передала этот и другие документы в Смоленский краеведческий музей.

Лот размещен на аукционе «Мешок» с начальной ценой в 125 тысяч рублей. К нему приложены фотографии военного билета — разворота с фотографией Михаила Ивановича, страниц, где указаны его семейное положение, дата принятия военной присяги и другие сведения.

По словам супруги покойного, в музее документ должен быть уже почти 10 лет. Ирина Пуговкина подчеркнула, что передавала его лично.

«Я лично как вдова передала в Смоленский краеведческий музей — на хранение — 10 лет назад. <…> Он там (на Смоленщине — прим. ред.) воевал», — сказала женщина.

Вдова народного артиста заметила, что «в курсе продажи», а ситуацией уже в течение полугода занимается юрист.

Замдиректора Смоленского краеведческого музея по науке Тамара Орлова не смогла вспомнить момент, когда супруга Пуговкина передавала учреждению его документы и награды.

«Они бы у нас были в основной экспозиции — имя его известно. Я такого не помню», — сказала она, пообещав уточнить информацию.

Удивлена продажей военного билета и дочь артиста от первого брака Елена Прибержецкая. Она предположила, что вдова Михаила Пуговкина могла приложить руку к происходящему.

«Она уже вся изовралась. Сначала была история, что она их продала. Она сама об этом писала и говорила. Потом сказала, что не продала, а отдала в музей. <…> От нее можно всего ожидать», — поделилась женщина.

Прибержецкая уточнила, что не поддерживает отношения с Пуговкиной. Дочь артиста допустила, что билет на продажу могли выставить аферисты.