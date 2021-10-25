Военный аналитик уличил во лжи советника офиса президента Украины

Военный аналитик Константин Сивков обсудил с Общественной службой новостей слова внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что украинские власти разрабатывают свои ракеты, которые в случае необходимости смогут долететь до Москвы.

Сивков заметил, что на Украине некому разрабатывать ракетную программу, поскольку предприятия, которые занимались ракетным оружием, разгромлены. В частности, в упадок пришли Николаевский судостроительный завод, ОКБ Антонова и Юромаш.

«Теперь единственное, на что могу рассчитывать на Украине — это получение ракет из третьих стран. А Арестович — это глупый, неумный болтун, который занимается открытой ложью. Либо он психически нездоровый человек», — констатировал специалист.