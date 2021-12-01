Военных отпустят на выходные перед Новым годом

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил выходными для военных 29 и 30 декабря. В России праздники официально начинаются 31 декабря. Об этом написал «Интерфакс».

Предновогодние дни, в которые будут отдыхать российские военнослужащие, компенсируют предшествующие им рабочие субботы, отметил глава Минобороны.

«Взамен поработаем 18 и 25 декабря», — сказал Шойгу на селекторном совещании.

Министр призвал не расслабляться и потребовал от военных обеспечения необходимого уровня боевой готовности. Шойгу также поручил следить за поддержанием порядка и дисциплины в войсках.

Россияне на Новый год будут отдыхать с 31 декабря по 9 января. При этом в Роспотребнадзоре посоветовали воздержаться от поездок за рубеж, исходя из опасений по поводу нового «омикрон»-штамма коронавируса, который уже проник в Европу.

Между тем на юге России сегодня стартовали масштабные военные учения, в которых принимают участие более 10 тысяч военнослужащих. В маневрах примут участие около трети всех подразделений и воинских частей ЮВО.