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    01 декабря 2021, 12:38

    Военных отпустят на выходные перед Новым годом

    Глава Минобороны Шойгу объявил выходными для военных 29 и 30 декабря

    Александр Блинов, Юлия Булыгина

    Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил выходными для военных 29 и 30 декабря. В России праздники официально начинаются 31 декабря. Об этом написал «Интерфакс».

    Предновогодние дни, в которые будут отдыхать российские военнослужащие, компенсируют предшествующие им рабочие субботы, отметил глава Минобороны.

    «Взамен поработаем 18 и 25 декабря», — сказал Шойгу на селекторном совещании.

    Министр призвал не расслабляться и потребовал от военных обеспечения необходимого уровня боевой готовности. Шойгу также поручил следить за поддержанием порядка и дисциплины в войсках.

    Россияне на Новый год будут отдыхать с 31 декабря по 9 января. При этом в Роспотребнадзоре посоветовали воздержаться от поездок за рубеж, исходя из опасений по поводу нового «омикрон»-штамма коронавируса, который уже проник в Европу.

    Между тем на юге России сегодня стартовали масштабные военные учения, в которых принимают участие более 10 тысяч военнослужащих. В маневрах примут участие около трети всех подразделений и воинских частей ЮВО.