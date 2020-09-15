Военных медиков наградили в Общественной палате России

Военные доктора, медсестры, санитары, конечно, работают не ради медалей. Но признание их находит. Каждый год военных медиков представляют к наградам. В этом году церемония прошла в Общественной палате России.

«В этом году военной медицине исполняется 400 лет. Военные медики всегда являлись надежной защитой не только нашей армии, но и всего нашего населения», — отметил Дмитрий Тришкин, начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ.

С начала пандемии военные врачи боролись с коронавирусной инфекцией. Для них нет различий — гражданский или военный. Они спасают всех. В этом году медики военных госпиталей были на передовой.

«Поступали больные в тяжелом и крайне тяжелом состояниях. Потерь у нас было крайне мало. Помощь оказывалась в полной мере с хорошими результатами», — рассказал Андрей Кисленко, начальник отделения гнойной хирургии «ЦВКГ имени Вишневского» Министерства обороны РФ.

В этому году к наградам представлены 11 медиков. Один из них посмертно. Сама премия учреждена еще шесть лет назад. За это время награды «За выдающийся вклад в военную медицину» получили десятки героев в белых халатах.

«Есть некий комитет, как Нобелевский, который выдвигает. Сами коллеги выдвигают своих коллег. И там идут жаркие споры, кто в номинации лучший», — пояснил Александр Каньшин, член Общественной палаты РФ.

Награды, в том числе, получили военнослужащие, которые в начале пандемии оказывали помощь коллегам за рубежом — в Италии и Сербии.