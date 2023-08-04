Общество 04 августа 2023, 05:00 Военные врачи спасли российского бойца с боеприпасом ВСУ в сердце — военкор Военкор Сладков: военные врачи вытащили боеприпас ВСУ из сердца российского бойца Pxhere

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Военные врачи провели сложную операцию по извлечению из сердца российского военнослужащего игольчатого боеприпаса ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

Он отметил, что в операции принимал участие его друг.

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«Так у лежащего на операционном столе <…> еще был пневмоторакс, ранение легкого, бедра, перелом кости… Говорят, после лечения будет, как огурчик», — написал военкор.

Сладков также отметил работу военной медицины и ее профессионалов.

В честь Дня медицинского работника, который был в июне, Минобороны России поделилось кадрами работы врачей мобильного госпиталя на Купянском направлении. В большой палатке медики извлекают осколки и зашивают раны. Кроме того, они накладывают гипс пациентам, а также делают перевязки и прививки.

После этого для дальнейшего лечения пациентов отправляют в различные военные медучреждения. Лечат здесь не только бойцов с ранениями, но и с более привычными заболеваниями. В Минобороны отметили, что военные врачи купируют острые неврологические заболевания, болезни сердца, обострения хронических болезней, а также лечат травмы и ушибы.