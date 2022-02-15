Военные учения начались в Баренцевом море

Военные учения с 20 кораблями Северного флота начались в Баренцевом море. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу флота.

По данным RT, в учениях участвуют корабли, подлодки, катера и суда. Они вышли из пунктов базирования и перешли в другие районы.

«Всего в учении в Баренцевом море задействовано до 20 кораблей и судов обеспечения Северного флота, также к учению привлекается более десяти летательных аппаратов армии ВВС и ПВО Северного флота», — уточнили в пресс-службе.