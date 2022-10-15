Военные строители сдали три новых дома на 250 квартир в Мариуполе | 360°

Общество 15 октября 2022, 11:13 Поделиться Telegram

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Viber Военные строители сдали три новых дома на 250 квартир в Мариуполе Минобороны: военные строители сдали три жилых дома на 250 квартир в Мариуполе

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Три новых многоэтажных дома на 250 квартир появилось в Мариуполе. Их построили специалисты Минобороны, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ход выполнения работ проверил замминистра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в город.

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В данный момент военные строители возвели в городе шесть многоэтажек. К 15 ноября в городе также появится четыре новых дома, а еще два — в декабре.

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Всего в Мариуполе планируется строительство 12 домов на 1011 квартир, полностью готовых к проживанию: с ремонтом и сантехникой. В городе работают около 2,5 тысяч строителей, задействовано 240 единиц специальной техники. Все придомовые территории благоустроены, оснащены современными детскими площадками, уличными тренажерами и автопарковками, подчеркнули в Минобороны. Кроме того, в жилом микрорайоне начали строительство детсада и общеобразовательной школы.

В июле в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны сообщили, что в осенью этого года в Мариуполе появится новый жилой микрорайон на тысячу квартир. Его возведут с нуля.

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